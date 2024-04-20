Giresun\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

Ankara'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadını dakikalarca dövdü

Altındağ ilçesinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir erkek, küfür, tehdit ve hakaret ettiği kadını tekme tokat dövdü. Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer kadın ise etrafa yardım çığlıkları attı.