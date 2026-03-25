Giresun'da Yangın: 1 Ölü

25.03.2026 10:35
Giresun'da bir evde çıkan yangında 61 yaşındaki Fevzi Demiray hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Fevzi Demiray'ın (61) yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangının ardından yapılan incelemede Demiray'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Demiray'ın cenazesi, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Giresun, Güncel, Son Dakika

