Giresun\'da Yangın: Maddi Hasar Oluştu

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Giresun'un Espiye ilçesinde samanlıkta başlayıp ahşap yapı ve eve sıçrayan yangında maddi hasar oluştu.

İlçeye bağlı Ericek köyünde Kaya Çelik'e ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, depo olarak kullanılan ahşap yapı ve eve sıçradı.

Evdeki alevlere çevredeki vatandaşlar su ve toprak atarak müdahale etti. Samanlık ile ahşap yapı ise tamamen yandı.

Yaralı ve can kaybının olmadığı yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Öte yandan ziyaret için köyde bulanan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti de olay yerine giderek çalışmaları takip etti.