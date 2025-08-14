Giresun'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Giresun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce "İl Yaşlılık Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü toplantı salonu gerçekleştirilen çalıştayın ana teması, toplumsal hafızanın taşıyıcısı olan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek olarak belirlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Modaoğlu, yaptığı konuşmada, çalıştayda yaşlanma olgusunu çok boyutlu bir yaklaşımla ele almak ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yaşlı bireylerin sesini duyurmak, onların ihtiyaçlarını doğru analiz etmek ve çözüm odaklı politikalar geliştirmeye çalıştıklarını aktaran Modaoğlu, şunları kaydetti:

"Bu platformu en verimli şekilde değerlendireceğimize inanıyorum. Çalıştayımızda kamu kurumlarımızdan, yerel yönetimlerden, akademiden, sivil toplum kuruluşlarından ve sahada görev yapan uzmanlarımızdan gelen katkılarla zengin bir içerik ortaya çıkacağına olan inancım tamdır. Bu iş birliği, yaşlılık alanında ilimizdeki uygulama birliğini ve standardını güçlendirecek, aynı zamanda ulusal düzeydeki politikalara da değerli katkılar sunacaktır."