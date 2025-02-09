Giresun\'da Yavru Karaca Karayoluna İndi

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GİRESUN'da karayoluna inen yavru karaca vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan yavru karaca, yolunu şaşırarak karayoluna indi. O sırada yolda ilerleyen araçtaki bir vatandaş yavru karacaya cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Bir süre karayolunda koşarak ilerleyen karaca, daha sonra fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun),