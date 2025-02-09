GİRESUN'da karayoluna inen yavru karaca vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde yiyecek aramak için ormanlık alandan çıkan yavru karaca, yolunu şaşırarak karayoluna indi. O sırada yolda ilerleyen araçtaki bir vatandaş yavru karacaya cep telefonu kamerasıyla görüntü çekmeye başladı. Bir süre karayolunda koşarak ilerleyen karaca, daha sonra fındık bahçesine girerek gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU/YAĞLIDERE(Giresun),
Son Dakika › Güncel › Giresun'da Yavru Karaca Karayoluna İndi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?