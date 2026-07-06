Giresun\'da yaz Kur\'an kursları başladı

Giresun'da, Kur'an-ı Kerim ve dini bilgiler verilen yaz Kur'an kursları başladı.

Kursların başlanması dolayısıyla Seyyid Mevlana Sadrettin Efendi Camisi'nde program düzenlendi.

İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay, burada, çocukların camilerde hem güzel anılar biriktireceğini hem de Kur'an-ı Kerim'in manevi iklimiyle buluşacağını söyledi.

Camilerin çocuklarla çiçek açtığını ifade eden Kılıçbay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Kur'an okumayı ve namaz kılmayı öğreneceğiniz bir yer olmasının yanı sıra, güzel vakit geçireceğiniz, birbirinizi tanıyacağınız, sevgi, saygı ve güzel ahlakı öğreneceğiniz bir yuvadır. Bu kubbenin altında, hocalarımızın rehberliğinde hem dinimizi hem de vatan, millet ve bayrak sevgisini öğreneceksiniz."

Programda Hacivat ve Karagöz gösterisi sunulurken, çeşitli ikramlar da yapıldı.