Giresun'da Yaz Kur'an Kursu Öğrencilerine Teknoloji ve Sosyal Medya Bağımlılığı Semineri

Giresun'un Espiye ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik teknoloji ve sosyal medya bağımlılığına yönelik seminer düzenlendi.
İlçe Müftülüğü tarafından Fatih Camisi'nde düzenlenen seminere 120 öğrenci katıldı.
Seminerde öğrencilere, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığının zararları hakkında İlçe Müftülüğü vaizi Ahmet Yılmaz tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
Yılmaz, öğrencilere, teknoloji ve sosyal medyayı doğru kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
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