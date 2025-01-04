Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Olayı

Giresun'da bir yüzme havuzunda 53 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

04.01.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN) - Giresun'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait bir yüzme havuzunda meydana gelen zehirlenme olayı sonrası 53 kişi hastaneye kaldırıldı.

Giresun Spor ve Gençlik İl Müdürlüğüne bağlı olimpik yüzme havuzunda yaşanan olayda 17'si çocuk 21 kişi ambulanslarla, yine çoğunluğu çocuklardan oluşan 32 kişi ise aileleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Giresun Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün saat 10.30 sıralarında Giresun Merkez Seldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu'nda senkop (baygınlık) olayları yaşandığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine ilk etapta 5 ambulans sevk edilmiş olup hızla olay yerine ulaşan sağlık ekiplerimiz, birden fazla çocuğun baygınlık, bulantı ve kusma semptomları gösterdiğini tespit etmiştir. Olaydan etkilenen 17 çocuk Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 4 yetişkin kişi de Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine intikal ettirilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD birimlerimiz koordineli bir şekilde olayın sebebini araştırmakta olup olay mahallinde gerekli önlemleri alınmıştır. Olayın kesin nedenine ilişkin ilgili ekiplerimiz tarafından yürütülen detaylı incelemeler devam etmektedir."

Valilik Basın birimi tarafından yapılan ek bilgilendirmede, hastaneye kaldırılan kişi sayısının 48'i çocuk, 5'i yetişkin olmak üzere toplam 53'e yükseldiği belirtildi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Zehirlenme, Acil Durum, Güvenlik, Giresun, Güncel, Sağlık, Dünya, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:07 Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı İfadesi tüyler ürpertti Boğuldu sanılan 3.5 yaşındaki çocuğun katili annesi çıktı! İfadesi tüyler ürpertti
13:54 Ferdi Tayfur’un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde Ferdi Tayfur'un gözlerden uzak büyüttüğü oğlu cenaze töreninde
13:38 İmamın uyarısı işe yaramadı Ferdi Tayfur’un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler İmamın uyarısı işe yaramadı! Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde istenmeyen görüntüler
11:24 Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama Devletin iki numarasından en düşük emekli maaşı için açıklama
10:28 PKK, Öcalan’ın çağrısına uymazsa ne olur Hüseyin Yayman’dan herkesin merak ettiği soruya yanıt PKK, Öcalan'ın çağrısına uymazsa ne olur? Hüseyin Yayman'dan herkesin merak ettiği soruya yanıt
16:17 Türkiye’nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu Türkiye'nin ilk kadın VAR hakemi belli oldu
16:09 Kazakistan’da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza Kazakistan'da 95 aracın karıştığı zincirleme kaza
16:04 Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık Erdoğan: Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunu kırdık
15:57 Çin’de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor Çin'de gizemli virüs alarmı: Ölüm vakaları her dakika artıyor
15:56 Ferdi Tayfur’dan takdire şayan vasiyet Hepsini halka bağışladı Ferdi Tayfur'dan takdire şayan vasiyet! Hepsini halka bağışladı
15:54 Crespo’dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun Crespo'dan ses getirecek sözler: Eğer biz şampiyon olamıyorsak Fenerbahçe olsun
15:48 Anderson Talisca’nın transfer tarihi belli oldu Anderson Talisca'nın transfer tarihi belli oldu
15:44 Fenerbahçe kongre üyesinden Nez’e ahlaksız teklif Mesajları ifşa etti Fenerbahçe kongre üyesinden Nez'e ahlaksız teklif! Mesajları ifşa etti
15:32 Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı Sosyal medyada canlı yayında küçük kıza iğrenç sözler söyleyen şahıs yakalandı
15:22 Fenerbahçe’de deprem: İki yıldız birden sakatlandı Fenerbahçe'de deprem: İki yıldız birden sakatlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 14:42:53. #1.12#
SON DAKİKA: Giresun'da Yüzme Havuzunda Zehirlenme Olayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.