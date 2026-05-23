Giresun\'da Zincirleme Kaza: 5 Ölü

GİRESUN'da TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptığı ve toplam 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, Kurban Bayramı tatili için memleketlerine giden aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu Giresun Liman Kavşağı'nda meydana geldi. Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan Musa U. (59) idaresindeki 55 K 4065 plakalı TIR, kavşağa geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Yıldız (45) yönetimindeki 34 PMS 61 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, Ali Yıldız'ın önünde bekleyen akrabası Ferhat Yıldız (45) idaresindeki 34 PNM 09 plakalı otomobile çarptı. Bu araç da önündeki Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki bir başka TIR'a çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada; sürücü Ali Yıldız (45), eşi Melek Yıldız (40) ile çocukları Hamza (7), Hasan (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) kaza yerinde hayatını kaybetti.

BİRİNİN DURUMU AĞIR

İhbarla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Musa U. (59), Ferhat Yıldız (45), Rana Yıldız, Fatma Yıldız, İlhan Özdemir, Sümeyye Yıldız (9) ile Eymen Yıldız (16), çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Rana Meltem Yıldız'ın hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi.

KAZA KAMERADA

Cansız bedenler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yaşamını yitiren ailenin, İstanbul'dan memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı öğrenilirken; kaza güvenlik kamerasına yansıdı.