Giresun Espiye\'de 4. sınıflar okula yeni başlayanlara çiçek dağıttı

Giresun'un Espiye ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Süleyman Demirel İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Süleyman Küçükyadın, yaptığı konuşmada, ilköğretimin insan hayatının en köklü başlangıcı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu törende, 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Alışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk katıldı.