Giresun Espiye'de Kan Bağışı Kampanyası Düzenlendi

Güncel

Giresun'un Espiye ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Giresun Kan Bağış Merkezi tarafından Espiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen kampanyaya, belediye ve müftülük görevlileri ile vatandaşlar destek verdi.

Kampanyaya katılanlara meyve fidanı hediye edildi.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, gazetecilere, kan vermenin insani bir görev olduğunu söyledi.

Karadere, destek verenlere teşekkür ederek,"Yaz sezonuna girdiğimiz dönemde tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum." dedi.???????