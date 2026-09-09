Giresun Görele'de kazada ölen imam Yusuf Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Giresun Görele'de kazada ölen imam Yusuf Turan son yolculuğuna uğurlandı

Giresun Görele\'de kazada ölen imam Yusuf Turan son yolculuğuna uğurlandı
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Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden imam Yusuf Turan (60) için Tirebolu'daki Şirinköy Kerpiçli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Ailesi, yakınları ve din görevlilerinin katıldığı törenin ardından Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin dereye devrildiği kazada hayatını kaybeden imamın cenazesi toprağa verildi.

Dereboyu köyünde imam olarak görev yapan ve kullandığı otomobilin dereye devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Yusuf Turan (60) için Tirebolu ilçesinin Şirinköy Kerpiçli Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Turan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra ilçe müftüleri ile din görevlileri katıldı.

Turan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Görele'de kazada ölen imam Yusuf Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Giresun Görele'de kazada ölen imam Yusuf Turan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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