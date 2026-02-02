Giresun Belediyesi Halk Akademisi Kütüphanesi'ne Öğrencilerden Yoğun İlgi

(GİRESUN) - Giresun Belediyesi Halk Akademisi Kütüphanesi, ücretsiz hizmetleri ve sessiz çalışma ortamıyla sınavlara hazırlanan öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz çay, su ve Wi-Fi hizmeti sunan Giresun Belediyesi Halk Akademisi Kütüphanesi, sessiz atmosferiyle öğrenciler için konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Özellikle sınav döneminde yoğun ilgi gören kütüphanede öğrenciler, derslerine daha verimli bir şekilde odaklanabildiklerini belirterek sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

Belediye Başkanı Fuat Köse, "Öğrencilerimiz bizim için sadece bugünün değil, ülkemizin yarınının da teminatıdır. Onların daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için her zaman yanlarında olacağız" dedi.