Giresun Kalesi'ne Yeni Dinlenme Alanları Kazandırıldı

(GİRESUN)- Giresun Belediyesi, şehrin en önemli tarihi ve turistik simgelerinden biri olan Giresun Kalesi'ne yeni oturma bankları ve ormancı masaları yerleştirdi. Belediye Başkanı Fuat Köse, "Kalemiz sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de halkımızın nefes aldığı bir alan. Bu düzenlemelerle ziyaretçilerimizin burada daha fazla vakit geçirebileceğini düşünüyoruz" dedi.

Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Giresun Kalesi'ne yeni oturma bankları ve ormancı masaları yerleştirildi. Ziyaretçilere daha konforlu ve keyifli bir dinlenme alanı sunmayı hedefleyen Belediye, bu çalışmayla birlikte Kale'de önemli bir eksikliği gidermiş oldu. Giresun'un tarihi ve kültürel mirasının simgelerinden biri olan kaleye yerleştirilen bank ve masaların doğal dokuya uygun malzemelerle üretildiği ve çevreyle uyumlu şekilde konumlandırıldığı belirtildi. Diğer yandan, Uluslararası Giresun Aksu Festivali etkinlikleri öncesinde Kale'de kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması da yürütülüyor.

"Ziyaretçilerimizin burada daha fazla vakit geçirebileceğini düşünüyoruz"

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Fuat Köse, Giresun Kalesi'nin şehir için önemli bir turistik nokta olduğuna dikkat çekerek, "Kalemizi ziyaret eden misafirlerimizin en güzel şekilde ağırlanmasını ve buradan güzel hatıralarla ayrılmasını istiyoruz. Kalemiz sadece tarihiyle değil, doğal güzellikleriyle de halkımızın nefes aldığı bir alan. Bu düzenlemelerle ziyaretçilerimizin burada daha fazla vakit geçirebileceğini düşünüyoruz" dedi.