Giresun Tirebolu'da Başkan Yardımcısı Aydın, AK Parti'ye geçiş iddiasıyla istifa etti - Son Dakika
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Giresun Tirebolu'da Başkan Yardımcısı Aydın, AK Parti'ye geçiş iddiasıyla istifa etti

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Giresun Tirebolu\'da Başkan Yardımcısı Aydın, AK Parti\'ye geçiş iddiasıyla istifa etti
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Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın, Başkan Bülent Kara'nın AK Parti'ye geçme kararı aldığını öne sürerek istifa etti. Aydın, kararın siyasi ilkeleriyle bağdaşmadığını belirterek, oy veren hemşehrilerine karşı sorumluluğu gereği görevi bıraktığını açıkladı.

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN)Tirebolu Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen Bülent Kara'nın AK Parti'ye geçme kararı aldığını öne sürerek, "Bize güvenerek oy veren hemşehrilerimize karşı sorumluluğumun gereği olarak Tirebolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum" açıklamasını yaptı.

Aydın, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Tireboluluların oylarıyla İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi seçildiğini, belediye başkan yardımcılığı görevini üstlendiğini ve bu sorumluluğu, halkın güvenine layık olma anlayışıyla yürüttüğünü bildirdi.

Aydın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ancak bugün gelinen noktada, Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kara'nın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçme kararının, siyasi anlayışım, ilkelerim ve temsil ettiğim siyasi duruşla bağdaşmadığını açıkça ifade etmek istiyorum.

Bizler, seçimlere bir siyasi kimlikle girdik. Hemşehrilerimiz bizlere yalnızca belediye hizmetlerini yürütme sorumluluğu değil, aynı zamanda temsil ettiğimiz siyasi anlayışa ve değerlere sahip çıkma görevi de verdi. Sandıktan çıkan irade, kişisel tercihler doğrultusunda kolayca değiştirilebilecek bir emanet değildir.

Siyasi tercihler elbette kişiseldir ancak kamu görevi, seçmene karşı sorumluluk ve verilen sözlere bağlılık gerektirir. Sandıkta ortaya konulan iradenin göz ardı edilmesi, yalnızca siyasi bir tercih değişikliği değil, aynı zamanda seçmene karşı duyulan sorumluluğun da sorgulanmasına neden olur.

Benim için siyasi tutarlılık, değişen güç dengelerine göre yön değiştirmek değil, inandığım değerlerin arkasında her koşulda kararlılıkla durmaktır. Siyasi konjonktüre göre şekil almayı değil, ilkelerim doğrultusunda hesap vermeyi ve gerektiğinde bedel ödemeyi tercih ediyorum. Bu anlayışla, seçmenin iradesini ve siyasi kanaatimi göz ardı eden bir sürecin içinde yer almayı ve görevimi bu koşullar altında sürdürmeyi doğru bulmuyorum.

Bu mesele kişisel kırgınlıkların veya makam hesaplarının değil, seçmenin iradesine ve siyasi ilkelere sahip çıkma meselesidir. Bize güvenerek oy veren hemşehrilerimize karşı sorumluluğumun gereği olarak, Tirebolu Belediye Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum."

Kaynak: ANKA
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