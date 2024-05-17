Giresun Alucra'da Doğal Olarak Yetişen Ters Laleler Açtı - Son Dakika
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Giresun Alucra'da Doğal Olarak Yetişen Ters Laleler Açtı

Giresun Alucra\'da Doğal Olarak Yetişen Ters Laleler Açtı

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Demirözü köyü Sarıyer Yaylasında doğal olarak yetişen ters laleler, bahar mevsimiyle birlikte yılda bir kez açarak yaklaşık 20 gün boyunca kendini gösteriyor. Yöre halkı tarafından korunan ters laleler, farklı renkleriyle yeşil çayırları süslüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri, ters laleyi tahrip etmenin ve koparmanın 244 bin Türk lirası cezası olduğunu belirtti.

17.05.2024 10:31
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Giresun'un Alucra ilçesinde doğal olarak yetişen ters laleler açtı.

İlçenin Demirözü köyü Sarıyer Yaylasında ters laleler baharla birlikte yılda bir kez açarak yaklaşık 20 gün kendini gösteriyor.

Yöre halkınca korunan ters laleler farklı renkleriyle yeşil çayırları süslüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, ters laleyi tahrip etmenin ve koparmanın cezası 244 bin Türk lirası.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Alucra'da Doğal Olarak Yetişen Ters Laleler Açtı - Son Dakika

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