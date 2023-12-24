Giresun\'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime ara verildi

Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle ? Alucra ve Çamoluk ilçelerinde tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Merkeze bağlı Okçu Köyü İlkokulu'nda eğitim öğretime yarın ara verildiği aktarılan açıklamada, Okçu köyünden merkezdeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.

Yağlıdere ilçesinin Sınır köyündeki Sınır Ahmet Elmalı İlkokulu ile Şehit Süleyman Kul Ortaokulu'nda da eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirilen açıklamada, ayrıca Sınır ve Yeşilpınar köylerinden Yağlıdere ilçe merkezindeki okullara gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı ifade edildi.