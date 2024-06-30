Giresun'un Espiye ilçesinde köy grup yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kaymakam Taner Tengir, AA muhabirine, Espiye- Ericek köy grup yolunun Bakacak mevkisinde heyelan meydana geldiğini söyledi.
Grup yolunda ulaşımın sağlanamadığını belirten Tengir, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yolun yeniden açılması için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.
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