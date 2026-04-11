Giresun'un Su Sorununu Çözecek Projenin İlk Etap Sözleşmesi İmzalandı

(GİRESUN)- Giresun'un içme suyu sorununu çözmesi hedeflenen İkisu Su Projesi'nde ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Fuat Köse, "1 milyar 570 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek ve 41 bin 460 metre uzunluğunda olacak isale hattı sayesinde Giresunumuza güçlü ve sürdürülebilir bir su arzı kazandırıyoruz" dedi.

İkisu Su Projesi'nde ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Fuat Köse, projeye desteklerinden dolayı, AKP Milletvekili Ali Temür'e teşekkür etti. Köse, projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin su altyapısında önemli bir dönüşüm yaşanacağını ifade etti.

Giresun Belediyesi'nin bugünkü tutarıyla 15 milyon liralık elektrik enerjisi ödemesinden de kurtulacağını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Giresunumuz için hayati öneme sahip içme suyu projemizde artık yeni bir aşamaya geçmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı'nın talimatlarıyla, DSİ ve Giresun Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında; Aksu Deresi'nden il merkezimize ve üç ilçemize yıllık 31,5 milyon metreküp içme suyu sağlayacak projemizin ilk etap inşaat sözleşmesi imzalandı. 1 milyar 570 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek ve 41 bin 460 metre uzunluğunda olacak isale hattı sayesinde Giresun'umuza güçlü ve sürdürülebilir bir su arzı kazandırıyoruz. Giresunumuz için her platformda çalışmaya, her kapıyı çalmaya, tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğiz. Bu önemli projenin hayata geçirilmesinde büyük destekleri olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya, Giresun Milletvekilimiz Ali Temür'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun."