FIFA\'dan Yeni Malatyaspor\'a 6 puan silme cezası

FIFA Disiplin Komitesi, Nesine 2. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor hakkında dikkat çeken bir karar aldı. Malatya temsilcisine puan silme cezası verildi.

FIFA’DAN RESMİ CEZA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, FIFA Disiplin Komitesi’nin bir dosya kapsamında Yeni Malatyaspor’a 6 puan silme cezası uyguladığı duyuruldu.

LİGDEN DÜŞMESİ ZATEN KESİNLEŞMİŞTİ

Daha önce ligden düşmesi kesinleşen sarı-siyahlı ekip, Kırmızı Grup’ta -52 puanla son sırada bulunuyor. Verilen ceza, takımın mevcut durumunu daha da ağırlaştırdı. Yeni Malatyaspor, aldığı sonuçlar ve cezalarla birlikte sezonu ligin son sırasında tamamlamaya hazırlanıyor.