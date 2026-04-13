Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

Haberin Videosunu İzleyin
Hüsamettin Cindoruk\'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
13.04.2026 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hüsamettin Cindoruk\'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat
Haber Videosu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk için düzenlenen cenaze töreninde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu’nun, cenazede hazır bulunan Özel’in önünden geçerken tokalaşmaması kameralara yansıdı. Aynı törende Gürsel Tekin’in de Özel'e selam vermemesi gözlerden kaçmadı.

93 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

CENAZEDE SOĞUK RÜZGARLAR

Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Törende Kılıçdaroğlu, Özel'e selam vermezken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.

Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLECEK

Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk’un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Uzun yıllar süren siyasi kariyerinde Meclis Başkanlığı, parti genel başkanlığı ve hukukçu kimliğiyle bilinen Cindoruk, burada toprağa verilecek.

Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

CHP’DE ‘MUTLAK BUTLAN’ GERİLİMİ: GÖZLER MAHKEME KARARINDA

Ankara kulislerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davada kararın bu hafta çıkabileceği konuşuluyor. Sürece ilişkin iddialar, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

KULİSLERDE DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Kulis bilgilerine göre, “mutlak butlan” davasında mahkemenin kurultayın iptali yönünde karar verebileceği öne sürüldü. Bu durumda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelebileceği iddiaları da gündeme geldi.

Son Dakika Güncel Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    inönücüleri neden aynı safta tutmuşlar anlayamadım 5 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 16:14:18. #7.12#
SON DAKİKA: Hüsamettin Cindoruk'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.