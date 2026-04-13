Hüsamettin Cindoruk\'un cenazesinde soğuk rüzgarlar! Bakışlara dikkat

93 yaşında hayata gözlerini yuman Türk siyasetinin önemli isimleri arasında yer alan Hüsamettin Cindoruk için bugün İstanbul’da cenaze töreni düzenlendi. Tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı, devlet töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.
Cenaze törenine katılan isimler arasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yer aldı. Törende Kılıçdaroğlu, Özel'e selam vermezken iki ismin yan yana gelmekten kaçındığı görüldü. Ayrıca Gürsel Tekin'in de Özel'e selam vermediği görüldü.
Teşvikiye Camii’ndeki törenin ardından Cindoruk’un naaşı, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı’na götürüldü. Uzun yıllar süren siyasi kariyerinde Meclis Başkanlığı, parti genel başkanlığı ve hukukçu kimliğiyle bilinen Cindoruk, burada toprağa verilecek.
Ankara kulislerinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davada kararın bu hafta çıkabileceği konuşuluyor. Sürece ilişkin iddialar, parti içindeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
Kulis bilgilerine göre, “mutlak butlan” davasında mahkemenin kurultayın iptali yönünde karar verebileceği öne sürüldü. Bu durumda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve gelebileceği iddiaları da gündeme geldi.
