Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı

ABD’de İran gerilimi tırmanırken, eski CIA Direktörü John Brennan’dan Başkan Donald Trump’a yönelik çok sert bir çıkış geldi. Brennan, Trump’ın görevden alınması gerektiğini savundu.

“25. MADDE TRUMP İÇİN YAZILDI”

Barack Obama döneminde CIA Direktörlüğü yapan Brennan, yaptığı açıklamada ABD Anayasası’nın başkanın görevden alınmasını düzenleyen 25. maddesinin “adeta Trump için yazıldığını” söyledi. Trump’ın son açıklamalarını “tehlikeli” olarak nitelendiren Brennan, “Bu kişi açıkça kontrolünü kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.

İRAN SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Trump’ın İran’a yönelik “medeniyetiniz yok olabilir” şeklindeki sert tehditlerinin ardından tartışmalar büyüdü. Brennan, bu söylemlerin nükleer güç kullanımına işaret edebileceğini öne sürdü.

DEMOKRATLARDAN ARTAN BASKI

ABD’de 70’ten fazla Demokrat kongre üyesi, Trump’ın görevden alınması için 25. maddenin devreye sokulması çağrısı yaptı. Söz konusu madde, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu durumlarda devreye giriyor.

GÖREVDEN ALINMA İHTİMALİ DÜŞÜK

Ancak Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinesinden aldığı güçlü destek nedeniyle bu adımın atılmasının zor olduğu değerlendiriliyor.

BRENNAN HAKKINDA SORUŞTURMA VAR

Öte yandan Brennan’ın da ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında incelendiği, Trump yönetimi ile arasındaki gerilimin devam ettiği belirtildi.