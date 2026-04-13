Eski CIA Direktörü Brennan: Trump akli dengesini yitirdi, 25. madde devreye sokulmalı

ABD’de İran gerilimi tırmanırken, eski CIA Direktörü John Brennan’dan Başkan Donald Trump’a yönelik çok sert bir çıkış geldi. Brennan, Trump’ın görevden alınması gerektiğini savundu.
Barack Obama döneminde CIA Direktörlüğü yapan Brennan, yaptığı açıklamada ABD Anayasası’nın başkanın görevden alınmasını düzenleyen 25. maddesinin “adeta Trump için yazıldığını” söyledi. Trump’ın son açıklamalarını “tehlikeli” olarak nitelendiren Brennan, “Bu kişi açıkça kontrolünü kaybetmiş durumda” ifadelerini kullandı.
Trump’ın İran’a yönelik “medeniyetiniz yok olabilir” şeklindeki sert tehditlerinin ardından tartışmalar büyüdü. Brennan, bu söylemlerin nükleer güç kullanımına işaret edebileceğini öne sürdü.
ABD’de 70’ten fazla Demokrat kongre üyesi, Trump’ın görevden alınması için 25. maddenin devreye sokulması çağrısı yaptı. Söz konusu madde, başkanın görevini yerine getiremeyecek durumda olduğu durumlarda devreye giriyor.
Ancak Trump’ın Başkan Yardımcısı JD Vance ve kabinesinden aldığı güçlü destek nedeniyle bu adımın atılmasının zor olduğu değerlendiriliyor.
Öte yandan Brennan’ın da ABD Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında incelendiği, Trump yönetimi ile arasındaki gerilimin devam ettiği belirtildi.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?