Recep Durul'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti

12.04.2026 18:02
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti. Bu anlar sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de oynanacak kritik Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi öncesi, saha dışı olaylar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

GALATASARAY İÇİN YAPILAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA EŞLİK ETTİ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un, zorlu maç öncesinde taraftarlarıyla birlikte stada hareket ettikleri sırada Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlara eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. 

GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan görüntüler sonrası Galatasaraylı taraftarlar adeta ayağa kalktı. Kocaelispor Başkanı Durul'a büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar, yapılan davranışı kınadı. 

''GALATASARAY BEDELİNİ ÖDEYECEK''

Gün içerisinde Galatasaray maçı hakkında yorum yapan Durul, 'Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir." ifadelerini kullanmıştı. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ali Kublay Ali Kublay:
    Alır boyunun ölçüsünü gider gelirken taraftara gaz vermek kolay ben onu saat 22.00 da görmek isterim 30 17 Yanıtla
  • Ender Murat Ender Murat:
    Helal sana baskan... okan yapinca iyi baskasi yapinca kotu... 24 22 Yanıtla
  • B. Fatih B. Fatih:
    Akşam ananızla beraber sizleri bekliyoruz.. 19 19 Yanıtla
  • Adam Adam:
    Alma diğer takımların ahını, çıkar aheste aheste... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD heyeti müzakere için Pakistan’da ABD heyeti müzakere için Pakistan'da
“Sultan Süleyman“ esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi "Sultan Süleyman" esprisinden gözaltına alınan komedyen hakkında karar verildi
Mesut Özil’den forma isteyen Sinan Akçıl’a büyük şok Mesut Özil'den forma isteyen Sinan Akçıl'a büyük şok
Dünya Kupası’ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın Dünya Kupası'ndaki rakibimizin Arda Güler korkusuna bakın
“Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj “Çocuğuna annelik yapmadı” denmişti! Nagihan’ın kızından duygulandıran mesaj
Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım Yasmin Erbil’den çocukluk itirafı: Annem benden güzel diye ağladım
Akaryakıta indirim geliyor Akaryakıta indirim geliyor
ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu ABD ile İran arasındaki müzakerelerin yeri ve saati belli oldu

17:29
Dünya devi gemileri yaktı Osimhen’i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
17:16
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti Orduya ’hazır ol’ talimatı
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı
16:36
Kocaelispor’dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
16:03
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı’nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
15:55
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
14:29
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
14:27
Hande Erçel’in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
13:25
Son gün 1 Mayıs 54 bin 258 TL’yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
Son gün 1 Mayıs! 54 bin 258 TL'yi ödemeyenin telefonu kapatılacak
