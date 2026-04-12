Recep Durul\'dan flaş hareket! Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahürata eşlik etti

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bu akşam saat 20.00'de oynanacak kritik Galatasaray - Kocaelispor mücadelesi öncesi, saha dışı olaylar tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.

GALATASARAY İÇİN YAPILAN KÜFÜRLÜ TEZAHÜRATA EŞLİK ETTİ

Kocaelispor Başkanı Recep Durul’un, zorlu maç öncesinde taraftarlarıyla birlikte stada hareket ettikleri sırada Galatasaray aleyhine yapılan küfürlü tezahüratlara eşlik ettiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

GALATASARAY TARAFTARINDAN BÜYÜK TEPKİ

Sosyal medyada kısa sürede infial yaratan görüntüler sonrası Galatasaraylı taraftarlar adeta ayağa kalktı. Kocaelispor Başkanı Durul'a büyük tepki gösteren sarı-kırmızılılar, yapılan davranışı kınadı.

''GALATASARAY BEDELİNİ ÖDEYECEK''

Gün içerisinde Galatasaray maçı hakkında yorum yapan Durul, 'Bugün Kocaelispor'a yapılan saygısızlığın bedelini onlara kendi sahasında ödeteceğiz. Taraftarlarımızla birlikte hazırız. Sadece skor önemli değil; onurumuz ve duruşumuz için çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve maçtan da puan ve puanlarla ayrılacağımıza inanıyorum. Hocalarımızla da gereken konuşmaları yaptık. En iyi cevabı orada kendilerine vermiş olacağız. İnşallah bundan sonra onlara ders olacaktır, böyle konuşmalar yapmazlar. Sözlerinin hepsini onlara iade ediyorum. Futbolcular da en iyi cevabı onlara sahada verecektir." ifadelerini kullanmıştı.