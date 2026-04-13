Trump onay verdi! İşte ABD\'nin tehlikeli Hürmüz planı

ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Washington yönetimi yeni bir adım attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın onay verdiği plan kapsamında Hürmüz Boğazı’nda abluka uygulanması gündeme geldi.

ABLUKANIN HEDEFİ İRAN’IN GELİRLERİ

Planın temel amacının İran’ın petrol gelirlerini kesmek ve ekonomik baskıyı artırmak olduğu belirtilirken, Tahran’ın boğazdan geçen tankerlerden gelir elde etmesinin de engellenmesi hedefleniyor.

GEMİLERE MÜDAHALE EDİLECEK

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın açıklamasına göre, İran limanlarına giren ve çıkan gemilere müdahale edilecek ancak diğer ülkelerin gemilerinin geçişine doğrudan engel olunmayacak.

WASHINGTON’DA “GERİ DÖNÜŞ YOK” YORUMLARI

Abluka planı sonrası ABD’de, sürecin geri dönülmez bir noktaya geldiği yönünde değerlendirmeler yapılmaya başlandı. Bazı yetkililer, Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı’nı açmak için daha sert adımlar atmak zorunda kalabileceğini savundu.

RİSKLER GÜNDEMDE

Uzmanlar, planın ciddi riskler barındırdığına dikkat çekiyor. Hürmüz’de askeri baskının artmasının İran’ın misillemelerini tetikleyebileceği ve Çin gibi küresel aktörlerle gerilimi artırabileceği ifade ediliyor.

STRATEJİK İKİLEM

ABD açısından en kritik sorun ise ikilem olarak öne çıkıyor. Boğaz tamamen kapatılmazsa İran gelir elde etmeye devam edecek, tamamen kapatılması halinde ise küresel enerji krizi derinleşebilecek.

ABLUKA NASIL UYGULANACAK?

Plan kapsamında ABD donanmasının gemileri durdurması, deniz mayınlarını temizlemesi ve kontrollü geçiş sağlaması öngörülüyor. Ancak uzmanlara göre İran’ın askeri kapasitesi ve bölgenin coğrafi yapısı, bu planın uygulanmasını zorlaştırabilir.

GEMİLERE BASKIN SENARYOSU

İngiliz basınına göre ise ABD’nin en muhtemel hamlesi, gemileri rotalarını değiştirmeye zorlamak ve gerekirse çıkarma birlikleriyle fiziksel kontrol sağlamak olacak.