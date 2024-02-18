Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Giresun'un Piraziz ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Giresun\'un Piraziz ilçesinde trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Piraziz Belediyesi zabıta amiri olan Seyit Civek (63) idaresindeki hafif ticari araç, Yeni Mahalle Bozat kavşağında kaldırıma çarptı. Civek, kaza yerinde hayatını kaybetti.

18.02.2024 18:23
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Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Seyit Civek (63) idaresindeki 28 NS 425 plakalı hafif ticari araç, Yeni Mahalle Bozat kavşağında kaldırıma çarptı.

Piraziz Belediyesinde zabıta amiri olduğu öğrenilen Civek, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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