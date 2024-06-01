Giresun'un renkli binası görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika
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Giresun'un renkli binası görenlerin ilgisini çekiyor

Giresun'un en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde bulunan ve balkonları rengarenk çiçeklerle kaplı bina, beton yığınları arasında adeta bir sanat eseri gibi duruyor. Binanın iç dünyası ise etnografya müzesini andırıyor. Bina sahibi ve kafenin işletmecisi Fikret Gürsoy, binayı 10 yıldan fazla bir sürede çiçeklerle süslediklerini ve içerisinde bir müze havası oluşturduklarını belirtti. Gürsoy, insanları balkonlarını süslemeye teşvik etmek ve şehirde farkındalık oluşturmak amacıyla bu çalışmayı yaptıklarını ifade etti.

01.06.2024 22:24
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Giresun'un renkli binası görenlerin ilgisini çekiyor

Çiçeklerle süslenmiş bina beton yığınları arasında bir sanat eseri gibi duruyor

GİRESUN - Giresun'un en işlek caddelerinden Gazi Caddesi'nde bulunan ve balkonları rengarenk çiçeklerle kaplı bina görenleri ilgisini çekerken, bina beton yığınları arasında adeta bir sanat eseri gibi duruyor.

Gazi Caddesi'nde yaklaşık 10 yıl önceden başlayan çalışmalarla apartmanın camları hariç her yerini rengarenk çiçekler kaplarken, içerisi ise adeta etnografya müzesini andırıyor.

Binanın iç dünyasının bir yansıması olduğunu ifade eden bina sahibi ve binadaki kafenin işletmecisi Fikret Gürsoy, "Bina mülk olarak bana kaldıktan sonra ne yapacağımı bir süre düşündükten sonra eşimle beraber kafe olarak işletmeye karar verdik. 2013 yılından bugüne kadarda adeta ilmek ilmek binayı süslemeye başladık. Nasıl bu hale getirdik inan ben de bilemiyorum. Böyle bir planımız da yoktu ama her yıl bir öncekinden daha fazla çiçekleri ve sarmaşık güllerini çoğaltarak üzerine ekledik. Aradan geçen 10 yılın sonunda da bu hale geldi. Belki de iç dünyamızı yansıtan bir binaya dönüştü. Yani bu rengarenk binanın her santiminde 10 yıllı aşkın bir emek var" dedi.

Dışı çiçek bahçesi, içerisi etnografya müzesi

Sadece binanın dışını görenlerin içerisini de görmeye davet eden Gürsoy, "Rengarenk binamızın sadece dışını görüyorlar. Oysaki içerisini de görülmeye değer bir güzellik katmaya çalıştık. Kafe olarak işlettiğimiz binanın her katında geçmiş yıllarda evlerinde kullanılan eşyaları bir araya getirerek kendi imkanlarıyla bir müze havası oluşturduk. Bununla beraber kuşlara da mekanımızda ev sahipliği yapmaya çalıştık. Yaptığımız kuş evlerinde her sabah kuşlar adeta şarkı söyleyerek müşterilerimize doğanın içerisinde bulunuyorlarmış hissi veriyor. Şimdi bir de kelebek ağacı diktik pek yakında kelebekleri kendisine çekmesini umut ediyoruz" diye konuştu.

Bu özverili çalışmayla şehirde farkındalık oluşturarak, insanların balkonlarını süsleme konusunda ilham vermeyi amaçladığını da anlatan Gürsoy, "Ben hiçbir zaman binamıza bir fotoğraf çekmedim. Hep çekip paylaşanları gördüm. Beton binalar arasında bizim çiçeklerle süslenmiş binamızın ilgi görmesinden oldukça memnunuz ama sadece fotoğraf çekmesinler gelip bir çayımızı içmeye de bekliyoruz. Gelsinler bizimle tanış olup, bir çayımızı kahvemizi içsinler, binamızın içerisinde de biriktirecekleri anılar olduğunu göreceklerdir. Şehrimizde bir farkındalık oluşturabildiysek ne mutlu bize. Evlerinin balkonlarını süslemek isteyenlere her zaman yardımcı olmaya hazırız. İstedikleri gülleri, çiçekleri çoğaltmaları için yardımcı oluruz. Çünkü birilerinin balkonunda da bizim güllerimizin, çiçeklerimizin açtığını bilmek bile bizi mutlu edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Fikret Gürsoy, Giresun, Sanat, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'un renkli binası görenlerin ilgisini çekiyor - Son Dakika

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