Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bosna Hersek'ten 2 öğrenci konuk ediliyor - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bosna Hersek'ten 2 öğrenci konuk ediliyor

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bosna Hersek Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencilerini konuk ediyor. Türk Tıp Öğrencileri Birliği tarafından düzenlenen değişim programı ile öğrencilere araştırma ve staj imkanı sunuluyor.

07.08.2024 17:52
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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bosna Hersek'ten 2 öğrenci konuk ediliyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türk Tıp Öğrencileri Birliğinin (TÖB-TURKMSIC) tıp fakültesi öğrencilerine 1952'den beri dünya genelinde yaklaşık 150 ülkenin katıldığı bir değişim programı ile araştırmalara katılma ve staj imkanı sunduğu belirtildi.

Bu kapsamda bu yıl Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında Bosna Hersek Tıp Fakültesi dönem 6 öğrencileri Kenan Masic ve Minelfa Bjelic'in konuk edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akademik gelişimin yanı sıra Türk öğrencilerimiz ile beraber kültürel aktivitelere de katılacak olan öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Stajdan sorumlu öğretim üyemiz Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Atilla Çıtlak'a, Giresun TÖB Akademik Danışmanımız Doç. Dr. Şebnem Alanya Tosun'a ve Giresun TÖB Staj Değişim Direktörümüz dönem 3 öğrencimiz Sudenaz Şahin'e teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Bosna Hersek'ten 2 öğrenci konuk ediliyor - Son Dakika

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