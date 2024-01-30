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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül, uluslararası bir dergiden ödül aldı - Son Dakika
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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül, uluslararası bir dergiden ödül aldı

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül, uluslararası Cureus dergisinde ömür boyu 'Laurate Status' ile ödüllendirildi. Şengül'e, dergi tarafından en üst düzey onur ödülü verildiği belirtildi.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül, uluslararası bir dergiden ödül aldı
30.01.2024 - 10:59,
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Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Şengül'ün uluslararası bir dergi tarafından ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Şengül'e, dergi tarafından en üst düzey onur ödülü verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Prof. Dr. İlker Şengül, WoS, ISI ve ESCI indeksli uluslararası Cureus dergisinde ömür boyu 'Laurate Status' ile ödüllendirilmiş ve sertifiye edilmiştir. Hastanemiz Genel Cerrahi İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlker Şengül, Emerging Sources Citation Index (ESCI) dizininde yer alan ve Publisher Springer Nature, London, England olan Cureus dergisinde en üst düzey onur ödülü olarak yer alan lifetime award 'Laurate Status' ile ödüllendirilmiş ve sertifiye edilmiştir. Şengül'ü içtenlikle tebrik eder, başarılarının devamını dileriz."

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Giresun Üniversitesi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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