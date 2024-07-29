Giresun Valiliği, deniz suyu analiz numunelerinin uygun olduğu tespit edildiği bildirdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar aktarıldı:
"Deniz suyu kalitesiyle ilgili güzel haberlerimiz var. Yapılan analizlerde, tüm numunelerin uygun olduğu tespit edildi. Hava şartlarının uygun olması halinde, belirlenen noktalarda gönül rahatlığıyla denizlerimize gidebilirsiniz."
Son Dakika › Güncel › Giresun Valiliği'nden Deniz Suyu Analiz Sonucu: Uygun - Son Dakika
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