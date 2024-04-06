Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AA\'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AA'nın 104. yılını kutladı

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Anadolu Ajansı'nın (AA) kuruluşunun 104. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Kızılkaya, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla hizmetlerini sürdürdüğünü ve ülkemizde habercilik alanında bir referans ve eğitim kurumu olduğunu belirtti. Ayrıca, Anadolu Ajansı'nın yurt içinde ve dışında haber alma hakkını sağlayan önemli bir haber ajansı olduğunu vurguladı.