Giresun ve Ankara Belediyeleri Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika
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Giresun ve Ankara Belediyeleri Arasında İşbirliği Görüşmeleri

Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile makamında bir araya geldi. Ziyarette iki belediye arasında işbirliği olanakları ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

08.05.2025 15:34  Güncelleme: 16:43
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(ANKARA)- Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette belediyeler arasında işbirliği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi makamında ağırladı. Giresun Belediye Başkan Yardımcıları Özer Pazarlı ve Mehmet Ali Akten'in de hazır bulunduğu ziyarette iki başkan, şehirlerarası işbirliği ile belediyecilik ve güncel konularda fikir alışverişinde bulundu.

Köse görüşmede, Giresun Belediyesinin çalışmaları hakkında Mansur Yavaş'a bilgi aktararak, projeler ve belediyecilik alanında işbirliği imkanlarını anlattı.

Köse, Yavaş'a samimi karşılaması için teşekkür ederek, "Ülkemizin en başarılı belediye başkanları arasında kendisini kabul ettiren başkanımızın tecrübelerinden ve fikirlerinden her zaman faydalanacağız. Kapısını sürekli çalacağız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ise Giresun'a ve Köse'ye karşı özel bir ilgilerinin bulunduğunu dile getirerek, en kısa zamanda kenti ziyaret etmek istediğini söyledi.

Yavaş, Köse'nin nazik ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu da belirterek, Başkan Köse'yi başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik etti ve her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Giresun ve Ankara Belediyeleri Arasında İşbirliği Görüşmeleri - Son Dakika

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