Görele'de selde kaybolan anne ve iki kızı toprağa verildi

Giresun'un Görele ilçesinde debisi yükselen derede akıntıya kapılarak hayatını kaybeden anne ve iki kızının cenazeleri toprağa verildi.

Anne Zekiye (57), kızları Burcu (31) ve Burçin Kırca'nın (26) naaşları, hastanedeki işlemlerin ardından ilçe merkezindeki Hasan Ağa Camisi'ne getirildi.

Anne ile kızlarının cenazeleri, kılınan namazın ardından Hamzalı köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Kırca ailesinin yakınları, Vali Mustafa Koç, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile vatandaşlar katıldı.

Bu arada, olay anında kendi imkanlarıyla sudan çıkan baba Mehmet Kırca büyük üzüntü yaşadı.

Olay

Giresun'un Görele ilçesine bağlı Hamzalı köyünden geçen Zıva Deresi'nin önceki gün taşması sonucu su kenarında piknik yapan anne Zekiye, kızları Burcu ve Burçin Kırca akıntıya kapılmış, baba Mehmet Kırca kendi imkanlarıyla sudan çıkmıştı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu anne ve iki kızının cenazelerine dere güzergahındaki farklı noktalarda ulaşılmıştı.