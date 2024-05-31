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(GİRESUN)- National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Basketbol kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, sporun öneminden ve hayatı şekillendirici gücünden bahsetti. Şengün, Giresun'u ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinin kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, genç ve yetenekli sporcuların desteklenmesi gerektiğine inandığını belirterek, Alperen Şengün gibi sporcuların başarılarını gururla takip ettiklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda başarılı basketbolcu Alperen Şengün, Belediye Başkanı Fuat Köse'ye formasını hediye etti.