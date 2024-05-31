Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi Ziyaret Etti

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti. Şengün, sporun öneminden ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu paylaştı.

31.05.2024 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(GİRESUN)- National Basketball Association (NBA) ekiplerinden Houston Rockets forması giyen Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi ziyaret etti.

Basketbol kariyerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, sporun öneminden ve hayatı şekillendirici gücünden bahsetti. Şengün, Giresun'u ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmesinin kendisini gururlandırdığını da sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Fuat Köse, genç ve yetenekli sporcuların desteklenmesi gerektiğine inandığını belirterek, Alperen Şengün gibi sporcuların başarılarını gururla takip ettiklerini kaydetti.

Ziyaretin sonunda başarılı basketbolcu Alperen Şengün, Belediye Başkanı Fuat Köse'ye formasını hediye etti.

Kaynak: ANKA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Basketbolcu, Basketbol, Fuat Köse, Türkiye, Giresun, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 13:56:05. #1.12#
SON DAKİKA: Giresunlu Milli Basketbolcu Alperen Şengün, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement