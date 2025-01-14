Girişimcilik ve Fütüvvet Yarışma Ödülleri Töreni - Son Dakika
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Girişimcilik ve Fütüvvet Yarışma Ödülleri Töreni

Girişimcilik ve Fütüvvet Yarışma Ödülleri Töreni

MEB, 'Girişimcilik ve Fütüvvet' temalı afiş yarışmasının ödül törenini düzenledi.

14.01.2025 20:48
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, toplumsal dayanışma ve girişimcilik konularında farkındalık sağlanması amacıyla düzenlenen "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Toplantı Salonu'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen törene, Bakan Yardımcıları Ömer Faruk Yelkenci ve Nazif Yılmaz ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz katıldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, törendeki konuşmasında, yarışmayı ahilikle ilişkilendirerek, "Devlet geleneğimizde Ahilik Teşkilatı, devletin sivil kurucularındandır. Selçuklu Devleti'nde de Osmanlı Devleti'nde de kuruluş kodlarını ortaya koyan zümre arasında yer almıştır." ifadesini kullandı.

Yelkenci, "Bu yapı tarihsel süreçte ahlak çerçevesinde çalışan dürüst zanaat erbabını da gayriahlaki rekabetten korumuş ve bundan men etmiştir. Bunu da tüm meslekler için oluşturdukları geleneksel standartlarla sağlamışlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Yılmaz da Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Maziden Atiye Ahlat Projesi uygulandığını, her hafta bir grup öğrencinin orada ağırlandığını belirterek, "Afiş çalışmalarını orada her bir masadaki öğrenciler yorumlayıp birbirleriyle paylaşacak. Dolayısıyla bu yapılan çalışma aslında Türkiyemizdeki birçok öğrencimizin istifadesine sunulacak." diye konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Karagöz de ahilik ve girişimcilik seçmeli dersini başlattıklarını hatırlatarak, "Girişimcilik ve Fütüvvet" temalı afiş yarışmasıyla gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak girişimcilik bilinci ve fütüvvet anlayışı hakkında farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kaynak: AA

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