Girit Adası'nda 4,1 Büyüklüğünde Deprem

Girit Adası'nda saat 15.47'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Girit Adası olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,62 kilometre derinlikte ve Muğla Datça'ya 255 kilometre uzaklıkta meydana geldiği tespit edildi.