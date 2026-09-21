Girit Resmo'da besicilik sübvansiyonu yolsuzluğu iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Yunanistan'da Girit Adası'nın Resmo ilinde "suç örgütü kurmak" iddiasıyla 10 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nda 2'si yabancı uyruklu 8'i Yunanistan vatandaşı olmak üzere 10 zanlı "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilere, besicilik yapanlara devletin verdiği sübvansiyonlarda yolsuzluk, yasaklı madde kaçakçılığı, vergi kaçırma, yabancı mülke zarar verme, hırsızlık gibi suçlamalar yöneltiliyor.

Konuya ilişkin soruşturma, Resmo Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi tarafından yürütülüyor.