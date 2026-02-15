Girit'te Eğitime Ara Verildi

Yunanistan'ı etkisi altına alan Afrika tozu nedeniyle Girit Adası'nda yarın okullarda eğitime ara verilmesine karar verildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Lodos'un etkisiyle güneyden gelen, başta ülkenin güney kısımları olmak üzere, birçok kent ve adayı etkisi altına alan Afrika tozu için uzmanlar uyarıda bulundu.

Uzmanlar, özellikle kronik solunum rahatsızlıkları olanların mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını, çıkmaları durumunda ise dikkatli olmasını istedi.

Tedbir olarak dışarı çıkarken "maske takılması ve evlerin pencerelerinin kapalı tutulması" tavsiye edildi.

Ülkenin güneyindeki Girit Adası'nda öğrencilerin sağlık sorunları yaşamaması için ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Başkent Atina'da sabah erken saatlerden itibaren etkisini göstermeye başlayan Afrika tozu nedeniyle gökyüzü sarıya boyanmış, kentte nefes almak zorlaşmıştı. Toz nedeniyle Akropolis tapınağının dahi görünürlüğü azalmıştı.