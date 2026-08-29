Girit'te Yangın Riski Yükseldi - Son Dakika
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Girit'te Yangın Riski Yükseldi

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Hanya'da yangın çıktı, itfaiye ve dronlarla müdahale yapıldı. Şüpheli yakalandı.

Girit Adası'ndaki Hanya kentinin Vamvakopulo köyü yakınlarında yangın çıktığı bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, yangına 17 itfaiyeci ve 4 araçla müdahale edildiği belirtildi.

Hanya Belediyesinin söndürme çalışmalarına su tankerleriyle destek verdiği, bölgenin bugün en yüksek seviye olan "kategori 5" kapsamında "aşırı yangın riski" altında bulunduğu ifade edildi.

Yangının seyrinin termal ve optik kameralı dronlarla takip edildiği, çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İstanköy Adası'nda yangın riskinin "çok yüksek" seviyede olduğu günde elektrikli kaynak cihazıyla çalışma yaptığı belirlenen 36 yaşındaki kişinin yakalandığı bildirildi.

Şüpheli hakkında suçüstü işlemi uygulandığı ve 3 bin avro idari para cezası verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Girit'te Yangın Riski Yükseldi - Son Dakika

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