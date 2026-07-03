Girlevik Şelalesi Yazın Ziyaretçi Akınına Uğruyor - Son Dakika
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Girlevik Şelalesi Yazın Ziyaretçi Akınına Uğruyor

03.07.2026 09:54
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Erzincan'daki Girlevik Şelalesi, yazın serin doğasıyla yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

KIŞ aylarında buzul sarkıtlarıyla dikkat çeken Erzincan Girlevik Şelalesi, yazın başka bir güzelliği kavuşuyor. Suyun 40 metre yükseklikten düştüğü şelale, ziyaretçi akınına uğruyor.

Erzincan'a yaklaşık 30 metre uzaklıkta Munzur Dağı eteklerindeki Kalecik köyünde, 9 ayrı kaynak suyunun birleşmesiyle oluşan Girlevik Şelalesi, kışın ayrı yazın ayrı bir güzellik taşıyor. Beyaz örtüyle kaplandığı kış aylarında sarkıtlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken şelale, yazın ise 40 metreden düşen suyu ve yeşiliyle yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Girlevik Şelalesi, yemyeşil doğası ve serin atmosferiyle ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Kardeşi Erva Koşan ile şelaleyi gezen İlayda Reyyan Koşan, "Erzincan'ın doğa harikalarından biri olan Girlevik Şelalesi'ni gezmeye geldik. Buradaki doğa atmosferi çok güzel. Herkesi buraya bekleriz" dedi.

'BU GÜZELLİĞİ HERKES GÖRMELİ'

Ankara'dan Erzincan'a geldiğini belirten Sabriye Yıldız ise "Almanya'dan misafirlerimi Girlevik Şelalesi'ni gezmeleri için getirdim. Bence bu doğal güzelliği herkesin görmesi gerekiyor. Buranın tanıtımının daha iyi yapılması lazım. Erzincan'ın en güzel yerlerinden biri burası. Yemek yemek, oturmak, kahve içmek ve birlikte vakit geçirmek için çok güzel bir yer. Serinlemek isteyen herkesi Erzincan'a, Girlevik Şelalesi'ni görmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Haber-Kamera: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,

Kaynak: DHA

Erzincan, Turizm, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

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