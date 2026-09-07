Girne açıklarında alabora olan gemide ölen Şerif Özdemir, Silifke\'de toprağa verildi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden Şerif Özdemir (67), Mersin'in Silifke ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 14 kişi öldü, 14 kişi kayboldu. Kayıp kişilerin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Kazada hayatını kaybedenlerden Mersinli Şerif Özdemir'in cenazesi, hava yoluyla memleketi Silifke ilçesinin Nuru Mahallesi'ne getirildi. Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Özdemir'in eşi Hüseyin Özdemir de aynı kazada yaşamını yitirmiş, 1 Eylül'de toprağa verilmişti.