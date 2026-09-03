Girne açıklarında batan gemide can kaybı 10'a yükseldi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Böylece faciada vefat edenlerin sayısı 10'a yükseldi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını, vefat edenlerin sayısının 10'a yükseldiğini bildirdi
Kaynak: AA
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