Girne'de batan gemide can kaybı 13'e yükseldi - Son Dakika
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Girne'de batan gemide can kaybı 13'e yükseldi

Girne\'de batan gemide can kaybı 13\'e yükseldi
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Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedeni bulundu.

Girne açıklarında batan gemiye ilişkin arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedeni bulundu. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e çıkarken, 15 kayıp kişi için arama çalışmaları sürüyor.Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kadının daha cansız bedenine ulaşıldığı açıklandı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükselirken 15 kişinin halen kayıp olduğu bildirildi.

Kuzeydeki Türk yönetiminin Başbakanı Ünal Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda bulunan kadının kimliğinin belirlenmesi için polis teşkilatının çalışma başlattığını da belirtti.

Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e destekleri dolayısıyla teşekkür etti. Halen kayıp olan kişilere ulaşmak için çalışmaların aralıksız sürdüğünü de vurguladı.

Ne olmuştu?

30 Ağustos Pazar günü Kıbrıs'ın Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı istikametine hareket eden, yaklaşık 270 yolcusu bulunan gemi batmıştı. FiloJet adlı özel şirkete ait geminin Girne Limanı'ndan Mersin'deki Taşucu'na hareket ettikten kısa süre sonra battığı olayla ilgili geminin kaptanı dahil 9 kişi gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı gemiler, 2 Eylül Çarşamba günü yaklaşık 550 metre derinlikteki gemi enkazına ulaşmış ve batıkta su altı robotları yardımıyla incelemelere başlamıştı.

ANKA/ ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle

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