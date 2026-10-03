Girne açıklarında gemi kazası sonrası bir naaş daha bulundu, DNA çalışması başlatıldı

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilerek, naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi için gerekli DNA çalışmalarının başlatıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmaları neticesinde bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi için gerekli DNA çalışmaları başlatılmıştır. Devlet olarak, yaşanan felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek adına tüm imkanlar devreye sokulmuş ve o günden bugüne çalışmalara hiç ara verilmeden devam edilmiştir. Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kazada yaşamını yitiren insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerimize metanet ve sabır diliyoruz."