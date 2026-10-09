Girne'de batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk Hatay'da kardeşinin yanına defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Girne'de batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk Hatay'da kardeşinin yanına defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Girne\'de batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk Hatay\'da kardeşinin yanına defnedildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC'nin Girne Limanı açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran Adana'da, 12 yaşındaki çocuk ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Çocuk, aynı olayda ölen 6 yaşındaki kardeşinin kabrinin yanına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran'ın cenazesi Adana'da, Saliha Miray Biçer'in naaşı da Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Ayran'ın (27) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ayran'ın naaşı, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın toprağa verildi.

Cenaze namazına Ayran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal ve vatandaşlar katıldı.

Batan gemide yaşamını yitiren 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer için de Reyhanlı ilçesindeki Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Biçer'in naaşı, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda aynı olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Biçer'in ailesi ve yakınları ile Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Alparslan Altuğ ve vatandaşlar katıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
ReyhanlıGüncelKıbrısHatayÇocukAdanaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kimse ne olduğunu anlayamadı Galatasaray’dan bir garip paylaşım Kimse ne olduğunu anlayamadı! Galatasaray'dan bir garip paylaşım
Azerbaycan’da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor Azerbaycan'da başörtüsü yasağına tepki yağıyor: Kolumu vatan için verdim, kızım okula alınmıyor
Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi Güllü davasında ses kaydı mahkemeye sunuldu, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım Afyon vali yardımcısının ölüm nedeni belli oldu, Vali Aktaş isyan etti: Kırgınım, kızgınım
Özgür Özel, Bakan Göktaş’la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı Özgür Özel, Bakan Göktaş'la ilgili iddiayı ortaya atan vekile fena patladı
15:29
Şarkıcı Güllü’nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
Şarkıcı Güllü'nün kızına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren hattını açtı: Halkalı-Kapıkule 1,5 saate düşecek
15:24
Galatasaray’ın “Sinan sen ne yaptın“ paylaşımının sırrı çözüldü
Galatasaray'ın "Sinan sen ne yaptın" paylaşımının sırrı çözüldü!
14:53
Galatasaray’a müjdeli haber Barcelona’nın yıldızı sakatlandı
Galatasaray'a müjdeli haber! Barcelona'nın yıldızı sakatlandı
14:39
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı gözyaşları arasında toprağa verildi
14:35
Suudi Arabistan, Babulmendeb’in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Suudi Arabistan, Babulmendeb'in Husilerden temizlendiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 15:45:29. #7.12#
SON DAKİKA: Girne'de batan gemide ölen 12 yaşındaki çocuk Hatay'da kardeşinin yanına defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei