Girne'deki Feribot Kazası Taziye Mesajı - Son Dakika
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Girne'deki Feribot Kazası Taziye Mesajı

Girne\'deki Feribot Kazası Taziye Mesajı
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YENİ Parti grup başkanvekili Başarır, alabora olan gemide hayatını kaybedenler için üzüntü belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatlarını kaybeden yurttaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, "Büyük bir üzüntü içindeyiz. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının hiçbir aksamaya uğramadan, en kısa sürede tüm vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması en büyük temennimizdir" dedi.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Girne açıklarında 267 kişiyi taşıyan feribotun alabora olduğu kazaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başarır'ın paylaşımı şöyle:

"KKTC'de Girne-Mersin seferini yapan katamaranın alabora olması nedeniyle büyük bir üzüntü içindeyiz. 259 yolcu ve sekiz mürettebatının mahsur kaldığı bu büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının hiçbir aksamaya uğramadan en kısa sürede tüm vatandaşlarımıza sağ salim ulaşılması en büyük temennimizdir."

Kaynak: ANKA

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