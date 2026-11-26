Giza'da tanker kazasında çıkan yangında en az 30 kişi öldü, 25 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza'da akaryakıt yüklü tankerin karıştığı kazada çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Mısır Başsavcılığı, otomobil ve motosikletler dahil 27 aracın tamamen yandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
GİZA, 26 Kasım (Xinhua) -- Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Giza kentinde akaryakıt yüklü bir tankerin karıştığı kazanın ardından çıkan yangında en az 30 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi de yaralandı.
Mısır Başsavcılığı, otomobil ve motosikletler dahil 27 aracın tamamen yandığı kazayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.
Kaynak: Xinhua
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