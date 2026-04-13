Uygulamalara Fotoğraf Erişimi Verirken Dikkat: Gizlilik Riskleri Artıyor
Uygulamalara Fotoğraf Erişimi Verirken Dikkat: Gizlilik Riskleri Artıyor

13.04.2026 04:59
Uzmanlar, günlük kullanılan uygulamaların fotoğraf ve videolara tam erişim talep etmesinin gizlilik riskleri taşıdığını belirtiyor. Kullanıcıların yalnızca seçili fotoğraflara erişim izni vermesi, kötü niyetli erişimini engelleyerek güvenliği artırabilir.

Uzmanlara göre, günlük kullanılan uygulamalar fotoğraf ve videolara tam erişim talep ediyor, ancak bu izin uzun vadede gizlilik riskleri taşıyor. Elektronik Sınır Vakfı'ndan Thorin Klosowski, sadece seçili fotoğraflara erişim izni verilmesinin kullanıcıları koruduğunu belirtiyor, çünkü bu, yanlışlıkla fazla fotoğraf yüklenmesini ve uygulamaların kötü niyetli erişimini engelliyor.

Kamera ruloları, kimlik belgeleri gibi hassas içerikler de içerebilir ve dolandırıcıların hedefi olabilir. 2023'teki bir araştırma, kötü amaçlı uygulamaların fotoğraf galerilerini tarayarak kripto cüzdan bilgilerini aradığını ortaya koydu. Uygulamalara tam erişim vermemek, kullanıcı deneyimini zorlaştırsa da, paylaşım öncesi düşünmeyi teşvik ederek gizlilik ihlallerini önleyebilir.

Meta, gizlilik tartışmalarında öne çıkıyor; 2022'de Facebook'un özel mesajları polisle paylaştığı iddia edildi. Geçen yıl, Facebook'un yapay zeka özelliği, kullanıcıların fotoğraflarının analiz edilmesine izin verdiği için tepki çekti. Uzmanlar, kullanıcıların uygulama erişim izinlerini düzenli kontrol etmesini öneriyor, örneğin Facebook'ta 'Kamera rulosu paylaşım önerileri' ayarlarından erişim yönetilebilir. Klosowski, tam erişimi reddetmenin zahmetli olsa da, paylaşım öncesi düşünmeyi sağlayarak olumlu bir etkisi olduğunu vurguluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uygulamalara Fotoğraf Erişimi Verirken Dikkat: Gizlilik Riskleri Artıyor - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Uygulamalara Fotoğraf Erişimi Verirken Dikkat: Gizlilik Riskleri Artıyor - Son Dakika
