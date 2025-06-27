GKRY'de İsrailli Şirkete İnşaat İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

GKRY'de İsrailli Şirkete İnşaat İzni

27.06.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kıbrıs, Larnaka'da İsrailli Solvin LTD'ye 40 milyon avro yatırım ile iki rezidans inşası için izin verdi.

İsrailli bir şirketin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Larnaka kentinde denize sıfır 2 rezidans inşa etmek üzere izin aldığı bildirildi.

Rum basınında çıkan haberlere göre, GKRY Çevre Kurumu, Larnaka sahil şeridine İsrailliler tarafından 68 metrelik, iki rezidans inşa edilmesiyle ilgili çevre araştırmasını şartlı olarak onayladı.

İngilizce yayınlanan Cyprus Mail gazetesi, ilgili haberinde, söz konusu rezidansların 15 katlı olmasının beklendiğini belirterek, inşaatın Alon Natan Rechter isimli İsrailli tarafından yönetilen Solvin LTD adlı İsrail şirketi tarafından yapılacağı bilgisine yer verdi.

Haberde, Larnaka'da denize sıfır yapılacak iki binanın 40 milyon avroluk bir yatırımla inşa edileceği aktarılarak, GKRY Çevre Kurumunun inşaatlara şartlı izin verdiği savunuldu.

Rum basını, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından GKRY'ye gelen İsraillilerin burada yoğun mülk almalarını eleştiren haberler yapıyor.

İsraillilerin GKRY'deki Larnaka ve Limasol kentlerinde gettolar kurduklarını savunan Rum basınında, GKRY'nin İsrail'in arka bahçesi haline geldiğini öne süren onlarca makale ve haber yayımlandı.

Ana muhalefet partisi Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) Genel Başkanı (Genel Sekreter) Stefanos Stefanu, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, İsraillilerin GKRY'de kontrolsüz şekilde topraklar satın aldığını vurgulayarak, "Ülkemiz elden gidiyor. İsrail bizi işgal ediyor." ifadelerini kullanmıştı.

Stefanu, İsraillilerin, Güney Kıbrıs'taki mülk ve iş yeri alımlarını organize şekilde yürüttüklerini ifade ederek, İsrail vatandaşlarının, siyonist okulları ve sinagoglar kurarak, kapalı alanlar (gettolar) yaratma olgusunun gelişimi içinde olduklarını söylemişti.

Rum basını ve ana muhalefetten gelen "İsrail" eleştirilerinin arasında GKRY'nin Solvin LTD'ye inşaat izni vermesi tepkilere neden oldu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güney Kıbrıs, Güney Kıbrıs, Politika, 3-sayfa, Larnaka, Ekonomi, Güncel, İsrail, İnşaat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY'de İsrailli Şirkete İnşaat İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin, Eyüpspor’dan ayrıldı Caner Erkin, Eyüpspor'dan ayrıldı
Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar’ın hastaneye götürülme anları kamerada Lokantada bıçaklanarak öldürülen Gülizar'ın hastaneye götürülme anları kamerada
Benzema, Türkiye’den teklif aldığını açıkladı Benzema, Türkiye'den teklif aldığını açıkladı
tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum’u bu başarısı için kutlamak gerek tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek
Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu Kenan Yıldız kariyeri boyunca formasını giymek istediği takımı duyurdu
Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti Euro üzerinden mesai saatli tuvalet ücreti
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa Türkiye ne yapacak Bakan Uraloğlu’ndan açıklama İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsa Türkiye ne yapacak? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
Gaziantep’te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi Görüntüler ortaya çıktı Gaziantep'te 2 aylık hamile kadın 3. kattan düşerek can verdi! Görüntüler ortaya çıktı
Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag’a imza atıyor Youssoufa Moukoko, 8.5 milyon euro maaşı bırakıp Kopenhag'a imza atıyor
Rekabet Kurulu’ndan Can Grubu’na 11 milyon lira ceza Rekabet Kurulu'ndan Can Grubu'na 11 milyon lira ceza
Las Palmas’ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti Las Palmas'ın 23 yaşındaki oyuncusu Zebensui Ramos, hayatını kaybetti

15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan güncel rakamları paylaştı: Tam manasıyla destan yazdık
15:21
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
600 bin kamu işçisinin zam pazarlığında ikinci teklif belli oldu
14:17
Görüntü Çin ya da Hindistan’dan değil Türkiye’den
Görüntü Çin ya da Hindistan'dan değil Türkiye'den
14:13
Vahşice öldürülmüştü Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
Vahşice öldürülmüştü! Rümeysa Özcan davasında çıkan karar ayakta alkışlandı
12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
23:55
Kenan Yıldız’ın asisti Juventus’a yetmedi Manchester City rakibini beşledi
Kenan Yıldız'ın asisti Juventus'a yetmedi! Manchester City rakibini beşledi
22:54
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
Zihinsel engelli çocuğu tekme tokat darbetti
22:49
Kılıçdaroğlu’nun sözleri Mansur Yavaş’ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
Kılıçdaroğlu'nun sözleri Mansur Yavaş'ı küplere bindirmiş: Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim
22:36
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
Galatasaray 3 isme teşekkür ederek yollarını ayırdı
22:23
David Jurasek’te mutlu son Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica’dan yaptı
David Jurasek'te mutlu son! Beşiktaş sezonun ilk transferini Benfica'dan yaptı
21:52
Darıca Belediye Başkanı’nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
Darıca Belediye Başkanı'nın vurulduğu olayın ardından 5 milyonluk borç çıktı
21:45
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor
Paul Onuachu Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor
21:44
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 17:10:44. #7.11#
SON DAKİKA: GKRY'de İsrailli Şirkete İnşaat İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.