GKRY'den Gemi Alabora Olması Açıklaması - Son Dakika
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GKRY'den Gemi Alabora Olması Açıklaması

GKRY\'den Gemi Alabora Olması Açıklaması
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GKRY, Girne açıklarında alabora olan gemi için kurtarma çalışmaları konusunda hazırlık yaptı.

(ANKARA) - Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, Girne açıklarında bir geminin alabora olması sonucu yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiklerini belirterek, "Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk andan itibaren, insanların bulunması ve kurtarılmasına yönelik çabalara derhal katkı sağlamaya ve gerekli tüm imkanları seferber etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu ifade etmiştir" dedi.

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, konuya ilişkin X hesabından Rumca ve Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Girne açıklarında bir teknenin batması sonucu yaşanan gelişmeleri derin bir üzüntü ve endişeyle takip ediyoruz. Bu son derece zor saatlerde yüreğimiz hayatlarını kaybeden, yaralanan ve bu trajediyi yaşayan herkesle ve aileleriyledir. Kıbrıs Cumhuriyeti, ilk andan itibaren, insanların bulunması ve kurtarılmasına yönelik çabalara derhal katkı sağlamaya ve gerekli tüm imkanları seferber etmeye tam anlamıyla hazır olduğunu ifade etmiştir. Böylesi bir anda, insan hayatının korunması her şeyin üzerindedir."

Kaynak: ANKA

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

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