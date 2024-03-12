GKRY Dışişleri Bakanı İsrail'in Liman Satın Alacağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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GKRY Dışişleri Bakanı İsrail'in Liman Satın Alacağı İddialarını Yalanladı

GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın alacağı iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Kombos, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib ile gerçekleştirdiği görüşmede, mülteciler meselesi, ikili ilişkiler, güvenlik durumu ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi konularını ele aldıklarını ifade etti. İsrail basınında çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Kombos, Gazze İnsani Yardım Koridoru için çalışmaların devam ettiğini ve kargoların güvenli bir şekilde ulaşması üzerinde çalıştıklarını belirtti.

12.03.2024 16:35
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos, İsrail'in kendilerinden liman satın alacağı iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Kombos, resmi ziyaret için geldiği Beyrut'ta Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib tarafından karşılandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Kombos, Buhabib ile Lübnan üzerinden Suriye'den GKRY'ye gelen mülteciler meselesi, ikili ilişkiler, Lübnan'ın güneyindeki güvenlik durumu ve Gazze'ye insani yardım gönderilmesi için GKRY üzerinden deniz yoluyla kurulacak "insani koridor" konularını ele aldıklarını söyledi.

Gazetecilerin, İsrail basınında çıkan "İsrail'in GKRY'den liman satın almak istediği" iddialarını hatırlatması üzerine Kombos, bu haberlerin asılsız olduğunu ve bu yüzden daha fazla söyleyebileceği bir şeyin olmadığını ifade etti.

Kurulacak "Gazze İnsani Yardım Koridorundan gidecek yardımların ne kadarının Gazzelilere ulaşacağı ve etkin olacağı" yönündeki bir soruya Kombos, "Şu süreçte kargoların güvenli bir şekilde ulaşması üzerinde çalışıyoruz. Eğer her şey planlandığı şekilde gider ve kurulan mekanizma sorunsuz işlerse, daha büyük bir kargo gemisi yola çıkacak. Ardından bu sevkiyatların sistematik bir şekilde çalışmasını sağlayacağız." yanıtını verdi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinde yayınlanan haberde, Hayfa Limanı'nın hedef alınması ihtimaline karşın, ülkeye gelen ithalatın korunması ve ABD'nin Gazze kıyısında kurmayı planladığı limana ulaşmadan önce malların inceleneceği bir kontrol noktası olması amacıyla GKRY'den bir liman satın almaya yönelik çalışma yapıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GKRY Dışişleri Bakanı İsrail'in Liman Satın Alacağı İddialarını Yalanladı - Son Dakika

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